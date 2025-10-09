На севере сектора Газа продолжаются боевые действия
Другие страны
- 09 октября, 2025
- 08:41
Часть сектора Газа к северу от района Вади-Газа по-прежнему считается зоной боевых действий, возвращение мирных жителей туда крайне опасно.
Как передает Report, об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на официального представителя Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихая Адраи.
"Силы ЦАХАЛ продолжают окружать город Газа, поэтому возвращение туда крайне опасно. Ради вашей безопасности до получения официальных указаний не возвращайтесь на север и не приближайтесь к районам, где действуют военные", - сказал он.
Последние новости
08:41
На севере сектора Газа продолжаются боевые действияДругие страны
08:40
Ynet: После вывода войск Израиль сохранит контроль над 53% сектора ГазаДругие страны
08:30
Видео
В жилом доме в Баку произошел взрыв, есть пострадавшиеПроисшествия
08:23
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспортаИнфраструктура
07:43
Трамп: Обмен заложниками между Израилем и ХАМАС может начаться 13 октябряДругие страны
07:17
Ynet: Генштаб Израиля привел ВС в секторе Газа в состояние повышенной готовностиДругие
06:59
Китай ужесточит экспортный контроль в отношении редкоземельных металловДругие
06:26
Трамп: США и Иран контактируют по поводу возможной сделкиДругие страны
05:48