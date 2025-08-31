    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    NYT: Alyaska qaz böhranının astanasındadır

    Digər ölkələr
    • 31 avqust, 2025
    • 15:31
    NYT: Alyaska qaz böhranının astanasındadır

    ABŞ-nin Alyaska ştatı "Cook Inlet"də təbii qaz ehtiyatlarının tükənməsi ilə üz-üzədir ki, bu da Ankoric şəhərinin elektrik enerjisini kəsə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə avqustun 30-da "The New York Times" (NYT) məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Alyaska resurs artıqlığına görə xaricə yanacaq tankerləri göndərirdi və indi rəsmiləryaxın illərdə ştatın ən böyük şəhəri olan Ankoricin elektrik enerjisi ilə təmin olunmasında problem yarana biləcəyini təxmin edirlər. "Cook Inlet"dədə çıxarılan təbii qaz ehtiyatlarının azaldığı, bir çox qazma şirkətlərinin bağlandığı qeyd edilir.

    Qəzet yazır ki, resursların tükənməsi problemi 15 ildən artıqdır, məlumdur, lakin hələ də onun həlli planı yoxdur. İqtisadiyyatı neft və qaz üzərində qurulan dövlət üçün bu məsələ xüsusilə vacibdir.

    Yerli kommunal xidmətlər təxminən 2028-ci ildən etibarən bir müddət xaricdən qaz almalı olacaqlarını proqnozlaşdırır ki, bu da elektrik və istilik qiymətlərinin 10-40% artmasına səbəb ola bilər.

    ABŞ   təbii qaz   alyaska  
    Rus Versiası Rus Versiası
    NYT: Аляска находится на пороге газового кризиса из-за истощения запасов

    Son xəbərlər

    17:05

    Netanyahu Husi hökumətinin əksəriyyətinin məhv edildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    16:53

    Novxanıda 6 yaşlı uşaq dənizdə batıb

    Hadisə
    16:46

    Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Laçına səfər edib

    Xarici siyasət
    16:34
    Foto
    Video

    Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi yad edilib

    Hərbi
    16:33
    Foto
    Video

    Mingəçevirdə "Kürü keçək?!" adlı açıq suda üzmə yarışı keçirilib- YENİLƏNİB

    Fərdi
    16:27

    Almaniyada seçkiqabağı AfD-nin dörd namizədi ölüb

    Digər ölkələr
    16:20

    "Barselona" qapıçısını La Liqada qeydiyyatdan keçirib

    Futbol
    16:11

    MEDİA ilə Çinin "Sinxua" agentliyi arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Media
    16:06

    Fərid Qayıbov "Kürü keçək?!" adlı açıq suda üzmə yarışının əhəmiyyətindən danışıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti