NYT: Alyaska qaz böhranının astanasındadır
- 31 avqust, 2025
- 15:31
ABŞ-nin Alyaska ştatı "Cook Inlet"də təbii qaz ehtiyatlarının tükənməsi ilə üz-üzədir ki, bu da Ankoric şəhərinin elektrik enerjisini kəsə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə avqustun 30-da "The New York Times" (NYT) məlumat yayıb.
Məlumata görə, Alyaska resurs artıqlığına görə xaricə yanacaq tankerləri göndərirdi və indi rəsmiləryaxın illərdə ştatın ən böyük şəhəri olan Ankoricin elektrik enerjisi ilə təmin olunmasında problem yarana biləcəyini təxmin edirlər. "Cook Inlet"dədə çıxarılan təbii qaz ehtiyatlarının azaldığı, bir çox qazma şirkətlərinin bağlandığı qeyd edilir.
Qəzet yazır ki, resursların tükənməsi problemi 15 ildən artıqdır, məlumdur, lakin hələ də onun həlli planı yoxdur. İqtisadiyyatı neft və qaz üzərində qurulan dövlət üçün bu məsələ xüsusilə vacibdir.
Yerli kommunal xidmətlər təxminən 2028-ci ildən etibarən bir müddət xaricdən qaz almalı olacaqlarını proqnozlaşdırır ki, bu da elektrik və istilik qiymətlərinin 10-40% artmasına səbəb ola bilər.