NYT: Аляска находится на пороге газового кризиса из-за истощения запасов

Американский штат Аляска столкнулся с истощением запасов природного газа в заливе Кука, что может лишить электроэнергии Анкоридж.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT) 30 августа.

По ее информации, раньше Аляска отправляла танкеры с топливом за рубеж из-за избытка ресурсов, а сейчас чиновники ожидают, что в ближайшие годы может возникнуть проблема с обеспечением электроэнергией Анкориджа, крупнейшего города штата. Отмечается, что запасы природного газа, добываемого в заливе Кука, уменьшились, а многие буровые компании закрылись.

Как пишет газета, о проблеме сокращения ресурсов известно уже более 15 лет, но плана для ее разрешения все еще нет. Для штата, экономика которого построена на нефти и газе, это особо важный вопрос.

Местные коммунальные службы прогнозируют, что им, скорее всего, придется закупать газ за рубежом какое-то время примерно с 2028 года, что может привести к росту цен на электроэнергию и отопление на 10-40%.