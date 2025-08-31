    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    • 31 августа, 2025
    • 12:38
    NYT: Аляска находится на пороге газового кризиса из-за истощения запасов

    Американский штат Аляска столкнулся с истощением запасов природного газа в заливе Кука, что может лишить электроэнергии Анкоридж.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT) 30 августа.

    По ее информации, раньше Аляска отправляла танкеры с топливом за рубеж из-за избытка ресурсов, а сейчас чиновники ожидают, что в ближайшие годы может возникнуть проблема с обеспечением электроэнергией Анкориджа, крупнейшего города штата. Отмечается, что запасы природного газа, добываемого в заливе Кука, уменьшились, а многие буровые компании закрылись.

    Как пишет газета, о проблеме сокращения ресурсов известно уже более 15 лет, но плана для ее разрешения все еще нет. Для штата, экономика которого построена на нефти и газе, это особо важный вопрос.

    Местные коммунальные службы прогнозируют, что им, скорее всего, придется закупать газ за рубежом какое-то время примерно с 2028 года, что может привести к росту цен на электроэнергию и отопление на 10-40%.

