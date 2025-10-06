Netanyahu Mərvan Bərqutinin azad edilməsini istisna edib
- 06 oktyabr, 2025
- 13:40
İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu fələstinli siyasi xadim, FƏTH hərəkatının üzvü Mərvan Bərqutinin Qəzza zolağında vəziyyətin nizamlanması ilə bağlı razılaşma çərçivəsində azad edilməyəcəyini bəyan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Kanal-12" mənbələrə istinadən bildirib.
Məlumata görə, İsrail hökumətinin başçısı bunu bazar günü milli təhlükəsizlik naziri İtamar Ben-Qvirlə görüşü zamanı deyib.
Danışıqlar zamanı B.Netanyahu təsdiq edib ki, "Bərquti başda olmaqla terrorizmin simvolları" HƏMAS-la razılaşmanın icrasının heç bir mərhələsində yer almayacaq.
Mənbələr həmçinin bildirir ki, görüşdə Ben-Qvir baş nazirə sülh planının mümkün həyata keçirilməsinə hazırlıq məqsədilə bir sıra tələblər təqdim edib.
Mərvan Bərquti Fələstin müqavimətinin əsas simvollarından biri hesab edilir və 2002-ci ildən İsrail həbsxanasında saxlanılır. İsrail məhkəməsi onu ömürlük həbs cəzasına məhkum edib.