Нетаньяху исключил освобождение одного из лидеров ФАТХ в рамках мирной сделки по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинский политический деятель, член движения ФАТХ Марван Баргути не будет освобожден в рамках предстоящей сделки по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает канал-12 со ссылкой на источники.

Согласно информации, глава израильского правительства дал такое обещание во время воскресной встречи с министром национальной безопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром.

На переговорах Нетаньяху подтвердил, что "символы терроризма, во главе с Баргути", не будут включены в сделку с ХАМАС ни на одном из этапов ее реализации.

Источники также сообщают, что в ходе встречи Бен-Гвир представил премьер-министру ряд требований в качестве подготовки к возможной реализации мирного плана.

Переговоры между представителями ХАМАС и Израиля по исполнительным деталям обмена пленными и вывода израильских войск из сектора Газа проходят сегодня в египетском городе Шарм-эль-Шейх. Эти переговоры рассматриваются как часть первоначального этапа плана, предложенного президентом США.

Марван Баргути считается одной из ключевых фигур палестинского сопротивления, был одним из лидеров Первой интифады 1987 года и сыграл заметную роль во Второй интифаде 2000 года. С 2002 года находится в израильской тюрьме. Израильский суд приговорил его к пяти пожизненным срокам и 40 годам заключения.