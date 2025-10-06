Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Нетаньяху исключил освобождение одного из лидеров ФАТХ в рамках мирной сделки по Газе

    Другие страны
    • 06 октября, 2025
    • 13:27
    Нетаньяху исключил освобождение одного из лидеров ФАТХ в рамках мирной сделки по Газе

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинский политический деятель, член движения ФАТХ Марван Баргути не будет освобожден в рамках предстоящей сделки по урегулированию ситуации в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом сообщает канал-12 со ссылкой на источники.

    Согласно информации, глава израильского правительства дал такое обещание во время воскресной встречи с министром национальной безопасности Израиля Итамаром Бен-Гвиром.

    На переговорах Нетаньяху подтвердил, что "символы терроризма, во главе с Баргути", не будут включены в сделку с ХАМАС ни на одном из этапов ее реализации.

    Источники также сообщают, что в ходе встречи Бен-Гвир представил премьер-министру ряд требований в качестве подготовки к возможной реализации мирного плана.

    Переговоры между представителями ХАМАС и Израиля по исполнительным деталям обмена пленными и вывода израильских войск из сектора Газа проходят сегодня в египетском городе Шарм-эль-Шейх. Эти переговоры рассматриваются как часть первоначального этапа плана, предложенного президентом США.

    Марван Баргути считается одной из ключевых фигур палестинского сопротивления, был одним из лидеров Первой интифады 1987 года и сыграл заметную роль во Второй интифаде 2000 года. С 2002 года находится в израильской тюрьме. Израильский суд приговорил его к пяти пожизненным срокам и 40 годам заключения.

    Израиль Биньямин Нетаньяху Марван Баргути Палестина
    Netanyahu Mərvan Bərqutinin azad edilməsini istisna edib

    Последние новости

    13:38

    Названы лауреаты на Нобелевскую премию по медицине

    Наука и образование
    13:36

    Премьер Венгрии прибыл в Габалу для участия в Саммите ОТГ

    Другие
    13:32

    Спецслужба по борьбе с коррупцией Польши в мае прекратит свою работу

    Другие страны
    13:29

    В Баку на WUF13 прибудут более 20 тыс. гостей

    Инфраструктура
    13:27

    Азербайджанские гребцы завершили III Игры СНГ с четырьмя медалями

    Индивидуальные
    13:27

    Нетаньяху исключил освобождение одного из лидеров ФАТХ в рамках мирной сделки по Газе

    Другие страны
    13:26
    Фото

    В Баку прошла презентация Градостроительной кампании Азербайджана

    Инфраструктура
    13:24

    В Индии начались совместные с РФ военные учения

    Другие страны
    13:18

    В Гяндже автомобиль сбил пешеходов, есть погибший

    Происшествия
    Лента новостей