Madaqaskar Prezidenti ölkəni tərk etdiyini təsdiqləyib
Digər ölkələr
- 16 oktyabr, 2025
- 12:09
Madaqaskar Prezidenti Andri Radzuelina ölkəni tərk etdiyini təsdiqləyib.
"Report"un məlumatına görə, bu, AFP agentliyinə daxil olan rəsmi bəyanatdan bəlli olub.
Onun harada olduğu hələ məlum deyil.
Əvvəllər onun fransız hərbi təyyarəsi ilə ölkəni tərk etdiyi bildirilmişdi.
