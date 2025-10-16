İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Digər ölkələr
    • 16 oktyabr, 2025
    • 12:09
    Madaqaskar Prezidenti ölkəni tərk etdiyini təsdiqləyib

    Madaqaskar Prezidenti Andri Radzuelina ölkəni tərk etdiyini təsdiqləyib.

    "Report"un məlumatına görə, bu, AFP agentliyinə daxil olan rəsmi bəyanatdan bəlli olub.

    Onun harada olduğu hələ məlum deyil.

    Əvvəllər onun fransız hərbi təyyarəsi ilə ölkəni tərk etdiyi bildirilmişdi.

    Президент Мадагаскара подтвердил, что покинул страну
    Impeached president confirms he fled Madagascar at weekend

