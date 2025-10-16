Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Президент Мадагаскара подтвердил, что покинул страну

    Другие страны
    • 16 октября, 2025
    • 12:01
    Президент Мадагаскара подтвердил, что покинул страну

    Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина подтвердил, что покинул страну.

    Как передает Report, это следует из коммюнике, которое поступило в агентство AFP.

    Пока неизвестно его местонахождение.

    Ранее сообщалось о том, что он покинул страну на французском военном самолете.

