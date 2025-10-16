Президент Мадагаскара подтвердил, что покинул страну

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина подтвердил, что покинул страну.

Как передает Report, это следует из коммюнике, которое поступило в агентство AFP.

Пока неизвестно его местонахождение.

Ранее сообщалось о том, что он покинул страну на французском военном самолете.