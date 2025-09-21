İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    London, Berlin, Brüssel hava limanları kiberhücum səbəbindən reysləri ləğv edir

    Digər ölkələr
    • 21 sentyabr, 2025
    • 18:13
    London, Berlin, Brüssel hava limanları kiberhücum səbəbindən reysləri ləğv edir

    London, Brüssel və Berlin hava limanları kiber hücum nəticəsində iş fəaliyyətində çətinliklərlə üzləşiblər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə bazar günü "The Guardian" məlumat verib.

    "London Heathrow" hava limanında, həmçinin Brüssel və Berlində sərnişinlər bazar günü uçuşa qeydiyyat proqram təminatına ehtimal olunan kiber hücumdan sonra növbəti gecikmə günü ilə üzləşiblər", - deyə nəşr yazır.

    Məlumata görə, aviaşirkətlər cümə axşamı gecəsindən etibarən əl ilə qeydiyyata keçməyə məcbur olublar, çünki ehtimal olunan kiber hücum müxtəlif aviaşirkətlərin qeydiyyat masalarına texnologiyalar təmin edən Collins Aerospace şirkətinə təsir edib.

    Brüsselin Zaventem hava limanında bazar günü 20 reys ləğv edilib və 80-dən çox reys gecikdirilib. Brüssel hava limanı "çətin iş şəraiti" barədə bəyanat verib. "Qeydiyyat və minmə xidmətləri üzrə xarici təchizatçıya qarşı kiber hücum nəticəsində Brüssel də daxil olmaqla bir neçə Avropa hava limanında qeydiyyat əməliyyatları ciddi pozuntulara məruz qalıb", - hava limanının bəyanatında deyilir.

    Bundan əlavə, qəzetin məlumatına görə, Berlində 70-dən çox reys gecikdirilib. "Xidmət təchizatçısının sistemində nasazlıq səbəbindən uzun növbələr müşahidə olunur", - hava limanının saytında bildirilir.

    Bir gün əvvəl "Collins Aerospace" şirkəti kiber insidentlə üzləşdiyi barədə bəyanat verib.

    hava limanı kibergücum Aeroport aviareys
    Аэропорты Лондона, Берлина, Брюсселя отменяют рейсы из-за возможной кибератаки
    London, Berlin, and Brussels airports cancel flights due to possible cyberattack

    Son xəbərlər

    18:13

    London, Berlin, Brüssel hava limanları kiberhücum səbəbindən reysləri ləğv edir

    Digər ölkələr
    18:00

    Estoniyanın tələbi ilə sentyabrın 22-də BMT TŞ-nin fövqəladə iclası keçiriləcək

    Digər ölkələr
    17:52

    Qəzzada həlak olanların sayı 65 min 283-ə çatıb

    Digər ölkələr
    17:44

    Türkiyənin tanınmış alimi: Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyətə keçməsi Naxçıvanın inkişafına böyük təkan verəcək

    Daxili siyasət
    17:41

    Prezident: Azərbaycan Cənubi Qafqazda sülhün təmin edilməsi üçün konstruktiv addımlar atır

    Xarici siyasət
    17:31

    Prezident İlham Əliyev beynəlxalq konfrans iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    17:27

    Ruanda Prezidentinin Azərbaycana səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    17:24

    Konstruktorlar Kuboku: "Mercedes" Bakıdakı yarışdan sonra ikinci pilləyə yüksəlib

    Formula 1
    17:14

    Kanada və Avstraliya Fələstini dövlət kimi tanıyıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti