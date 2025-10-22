İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    KİV: Rubio sabah İsrailə ikigünlük səfərə gedəcək

    Digər ölkələr
    22 oktyabr, 2025
    11:49
    ABŞ dövlət katibi Marko Rubio sabah İsrailə ikigünlük səfərə gedəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Səfər çərçivəsində Vaşinqtonun Qəzza zolağında atəşkəs planının uğurla həyata keçirilməsinə dəstək verilməsi diqqət mərkəzində olacaq.

    Bu, Rubionun yanvarda vəzifəyə başladıqdan sonra İsrailə dördüncü səfəri olacaq.

    ABŞ Marko Rubio İsrail
    СМИ: Рубио завтра посетит Израиль с двухдневным визитом

