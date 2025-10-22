KİV: Rubio sabah İsrailə ikigünlük səfərə gedəcək
Digər ölkələr
- 22 oktyabr, 2025
- 11:49
ABŞ dövlət katibi Marko Rubio sabah İsrailə ikigünlük səfərə gedəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
Səfər çərçivəsində Vaşinqtonun Qəzza zolağında atəşkəs planının uğurla həyata keçirilməsinə dəstək verilməsi diqqət mərkəzində olacaq.
Bu, Rubionun yanvarda vəzifəyə başladıqdan sonra İsrailə dördüncü səfəri olacaq.
