СМИ: Рубио завтра посетит Израиль с двухдневным визитом

    • 22 октября, 2025
    • 11:31
    Госсекретарь США Марко Рубио завтра посетит Израиль с двухдневным визитом.

    Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник.

    Согласно информации, основное внимание будет уделено поддержке успешной реализации плана Вашингтона по прекращению огня в секторе Газа.

    Это будет четвертый визит Рубио в Израиль с момента вступления в должность в январе.

    Израиль сектор Газа Марко Рубио визит

