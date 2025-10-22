СМИ: Рубио завтра посетит Израиль с двухдневным визитом

Госсекретарь США Марко Рубио завтра посетит Израиль с двухдневным визитом.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источник.

Согласно информации, основное внимание будет уделено поддержке успешной реализации плана Вашингтона по прекращению огня в секторе Газа.

Это будет четвертый визит Рубио в Израиль с момента вступления в должность в январе.