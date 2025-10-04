İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    KİV: Pekin Vaşinqtonu 1 trilyon dollar investisiya ilə ələ almaq istəyir

    Digər ölkələr
    • 04 oktyabr, 2025
    • 07:29
    KİV: Pekin Vaşinqtonu 1 trilyon dollar investisiya ilə ələ almaq istəyir

    Rəsmi Pekin Ağ Ev lideri Donald Tramp administrasiyası ilə Çin tərəfinin ABŞ-də apardığı əməliyyatlara qoyulan məhdudiyyətlərin mümkün ləğvi ilə bağlı danışıqlar aparır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Mənbələrə görə, Pekin ticarət danışıqları çərçivəsində ABŞ-yə 1 trilyon dollarlıq investisiya təklif edib. Qeyd olunub ki, Çin də ABŞ-da inşa edilən Çin şirkətlərinin istifadə etdiyi idxal resurslarına tətbiq edilən tariflərin azaldılmasını tələb edib.

    Aprelin 2-də ABŞ prezidenti Donald Tramp 185 ölkə və ərazidən gələn məhsullara rüsum tətbiq etdiyini açıqlayıb. Eyni zamanda, Tramp Çin məhsullarına rüsumları 125%-ə qaldırıb.

    Kanada, Çin və Meksika səlahiyyətlilərinin ABŞ-a fentanil qaçaqmalçılığı ilə mübarizə üçün kifayət qədər səy göstərmədiyi iddiası ilə əvvəllər tətbiq edilmiş 20% tarifi əlavə etməklə, Çin mallarına birləşdirilmiş tarif 145% təşkil edib.

    СМИ: Пекин предложил Вашингтону $1 трлн инвестиций за снятие ограничений на сделки

    Son xəbərlər

    07:29

    KİV: Pekin Vaşinqtonu 1 trilyon dollar investisiya ilə ələ almaq istəyir

    Digər ölkələr
    07:09

    İsrail Qəzza şəhərində əməliyyatları dayandırıb

    Digər ölkələr
    06:46

    Axios: Netanyahu Trampın HƏMAS-la bağlı verdiyi reaksiyaya təəccüblənib

    Digər ölkələr
    06:06

    ABŞ rəsmisi: Transxəzər dəhlizində Azərbaycanın rolu həlledicidir

    Xarici siyasət
    05:44

    Almaniya PUA-larla mübarizə üçün xüsusi bölmə yaratmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    05:16

    İranda helikopter qəzasında iki nəfər ölüb

    Region
    04:37

    ABŞ-də şotdauna görə bir milyondan çox hərbçi maaşsız qalıb

    Digər ölkələr
    04:15

    Superliqanın təşkilatçıları UEFA-ya Çempionlar Liqasının yeni formatını təklif ediblər

    Futbol
    03:43

    Münhen hava limanı PUA səbəbindən yenidən bağlanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti