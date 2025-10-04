СМИ: Пекин предложил Вашингтону $1 трлн инвестиций за снятие ограничений на сделки

КНР ведет переговоры с администрацией американского президента Дональда Трампа о возможной отмене ограничений на проведение сделок, совершаемых китайской стороной в США.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, Пекин предложил $1 трлн инвестиций в США в рамках торговых переговоров. Отмечается, что китайская сторона также призывает снизить пошлины на импорт тех ресурсов, которые используют китайские предприятия, построенные в Соединенных Штатах.

Bloomberg подчеркивает, что объем потенциальных китайских инвестиций в США в случае принятия Вашингтоном предложений Пекина еще обсуждается.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Одновременно с этим Трамп повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%. С учетом ранее введенной 20-процентной пошлины за якобы недостаточные усилия властей Канады, Китая и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила в США совокупная пошлина на товары из КНР составляла 145%.