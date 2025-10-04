Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    СМИ: Пекин предложил Вашингтону $1 трлн инвестиций за снятие ограничений на сделки

    Другие страны
    04 октября, 2025
    • 05:09
    СМИ: Пекин предложил Вашингтону $1 трлн инвестиций за снятие ограничений на сделки

    КНР ведет переговоры с администрацией американского президента Дональда Трампа о возможной отмене ограничений на проведение сделок, совершаемых китайской стороной в США.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    По их информации, Пекин предложил $1 трлн инвестиций в США в рамках торговых переговоров. Отмечается, что китайская сторона также призывает снизить пошлины на импорт тех ресурсов, которые используют китайские предприятия, построенные в Соединенных Штатах.

    Bloomberg подчеркивает, что объем потенциальных китайских инвестиций в США в случае принятия Вашингтоном предложений Пекина еще обсуждается.

    Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Одновременно с этим Трамп повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%. С учетом ранее введенной 20-процентной пошлины за якобы недостаточные усилия властей Канады, Китая и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила в США совокупная пошлина на товары из КНР составляла 145%.

    KİV: Pekin Vaşinqtonu 1 trilyon dollar investisiya ilə ələ almaq istəyir

