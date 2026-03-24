    KİV: İranın raket hücumu nəticəsində Təl-Əvivdə 6 nəfər yüngül xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    • 24 mart, 2026
    • 11:58
    İranın atdığı raket Təl-Əvivin mərkəzindəki bir sıra binalara ciddi ziyan vurub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" Arxacəbhə Komandanlığının nümayəndəsi, istefada olan polkovnik Miki Davidə istinadən məlumat yayıb.

    Hücum üç binada genişmiqyaslı dağıntılara və nəqliyyat vasitələrinin zədələnməsinə səbəb olub.

    Nəşrin məlumatına görə, İranın son hücumu nəticəsində şəhərin dörd rayonunda altı nəfər yüngül xəsarət alıb.

    İsrailin məlumatlarına görə, İrandan atılan raket təxminən 100 kq partlayıcı maddə daşıyırdı.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Yaxın Şərqdə eskalasiya
    СМИ: В Тель-Авиве 6 человек получили легкие ранения в результате ракетной атаки Ирана
    Six injured in Tel Aviv following Iranian missile strike, media reports say

