СМИ: В Тель-Авиве 6 человек получили легкие ранения в результате ракетной атаки Ирана
Другие страны
- 24 марта, 2026
- 11:46
Запущенная Ираном ракета нанесла существенный ущерб ряду зданий в центре Тель-Авива.
Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя Командования тыла полковника (в отставке) Мики Давида.
Атака вызвала масштабные разрушения в трех зданиях и повреждения транспортных средств.
По данным издания, шесть человек получили легкие ранения в четырех районах города в результата последней атаки Ирана.
Согласно израильским данным, запущенная из Ирана ракета несла около 100 кг взрывчатки.
12:35
Азербайджан удвоил доходы от экспорта фундукаБизнес
12:33
Китай заявил Японии протест в связи с нападением на посольство в ТокиоДругие страны
12:18
Центр Alma: У Ирана осталось около 1 тыс. баллистических ракетДругие страны
12:17
В Багдаде прогремели взрывыДругие страны
12:14
В Иране задержали 30 человек по подозрению в передаче данных США и ИзраилюВ регионе
12:12
МВД: В Азербайджане за сутки раскрыто 40 преступленийПроисшествия
11:58
Видео
Euronews о Глобальном Бакинском форуме: Это платформа для решения острых мировых проблемВнешняя политика
11:54
МЧС призывает водителей не блокировать проезд спецтехникиВнутренняя политика
11:46