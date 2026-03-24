СМИ: В Тель-Авиве 6 человек получили легкие ранения в результате ракетной атаки Ирана

Запущенная Ираном ракета нанесла существенный ущерб ряду зданий в центре Тель-Авива.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя Командования тыла полковника (в отставке) Мики Давида.

Атака вызвала масштабные разрушения в трех зданиях и повреждения транспортных средств.

По данным издания, шесть человек получили легкие ранения в четырех районах города в результата последней атаки Ирана.

Согласно израильским данным, запущенная из Ирана ракета несла около 100 кг взрывчатки.