İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    KİV: ABŞ Rusiya ilə Ukraynada sülhün təmin olunması üzrə danışıqlar planı hazırlayır

    Digər ölkələr
    • 23 noyabr, 2025
    • 17:47
    KİV: ABŞ Rusiya ilə Ukraynada sülhün təmin olunması üzrə danışıqlar planı hazırlayır

    ABŞ Prezident Administrasiyası Moskva ilə Kiyev arasında münaqişənin həllinə həsr olunmuş danışıqlar planı hazırlayır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The New York Times" amerikalı rəsmiyə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, bu danışıqlar Vaşinqtonun sülh planının müzakirəsi üçün 23 noyabrda Cenevrədə ABŞ, Ukrayna və Avropa ölkələrinin nümayəndələrinin görüşündən ayrı keçiriləcək.

    CNN də ABŞ-nin yaxın vaxtlarda Rusiya nümayəndələri ilə görüşə hazırlaşdığını bildirib, lakin görüşün yeri və vaxtı açıqlanmayıb. "The Washington Post" isə qeyd edib ki, Cenevrə danışıqlarında irəliləyiş əldə olunacağı təqdirdə, ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff planla Rusiyaya göndərilə bilər. Kreml isə Moskvada xüsusi nümayəndəni istənilən vaxt qəbul etməyə hazır olduğunu bildirib.

    Sülh planı ABŞ Avropa Ukrayna Rusiya
    СМИ: США готовят план переговоров с РФ по мирному урегулированию в Украине

    Son xəbərlər

    18:50

    Tramp Rusiya - Ukrayna müharibəsini fəlakət adlandırıb

    Digər ölkələr
    18:36

    Zelenski: ABŞ-nin planı Ukrayna üçün vacib olan bir neçə elementi nəzərə ala bilər

    Digər ölkələr
    18:19

    Yaponiya Tayvandan 110 km məsafədə raketlərin yerləşdirilməsi planından imtina etmir

    Digər ölkələr
    17:58

    İsrail ordusu Beyrutda "Hizbullah"ın qərargah rəisini hədəf alıb

    Digər ölkələr
    17:49

    Rusiya klubunun üzvü 24 yaşında vəfat edib

    Komanda
    17:47

    KİV: ABŞ Rusiya ilə Ukraynada sülhün təmin olunması üzrə danışıqlar planı hazırlayır

    Digər ölkələr
    17:35

    Sabah hava meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaq

    Sağlamlıq
    17:21

    Ursula fon der Lyayen: Hər bir ukraynalı uşaq ailəsinə qovuşmalıdır

    Digər ölkələr
    17:08

    ÜST-nin Çərçivə Konvensiyasının növbəti konfransı İrəvanda keçiriləcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti