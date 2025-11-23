СМИ: США готовят план переговоров с РФ по мирному урегулированию в Украине
Другие страны
- 23 ноября, 2025
- 17:29
Администрация президента США готовит план переговоров с Россией, посвященных урегулированию между Москвой и Киевом.
Как передает Report, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американского чиновника.
Отмечается, что эти переговоры пройдут отдельно от женевских, где 23 ноября встречаются представители США, Украины и стран Европы для обсуждения мирного плана Вашингтона.
Также о подготовке США к скорой встрече с представителями РФ сообщил CNN, не уточняя место и время их проведения. The Washington Post допустил, что, при достижении прогресса на переговорах в Женеве спецпосланник президента США Стив Уиткофф может отправиться с планом в РФ. В Кремле сообщали, что в Москве готовы принять спецпосланника в любое время.
СМИ: США готовят план переговоров с РФ по мирному урегулированию в Украине
