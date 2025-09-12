İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Vaşinqton G7 ölkələrinə təzyiq göstərməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 12 sentyabr, 2025
    • 10:57
    Vaşinqton G7 ölkələrinə təzyiq göstərməyi planlaşdırır

    Vaşinqton G7 ölkələrinə təzyiq göstərməyi planlaşdırır.

    Bu barədə "Report" "Financial Times"a istinadən xəbər verir.

    "ABŞ G7 ölkələrinə təzyiq göstərəcək ki, onlar Rusiya neftinin alınması səbəbindən Hindistan və Çinə qarşı rüsumları kəskin şəkildə artırsınlar", - məlumatda bildirilib.

    Nəşr qeyd edir ki, bu gün G7-nin maliyyə nazirlərinin ABŞ-nin təklifini müzakirə edəcəkləri video konfrans planlaşdırılıb.

    Daha əvvəl, "Financial Times" qeyd etmişdi ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiyaya təzyiq göstərmək üçün Aİ-ni Çin və Hindistana 100 % rüsum tətbiq etməyə çağırıb.

    ABŞ G7 Rusiya Çin Hindistan
    СМИ: США будут требовать от G7 повышения пошлин для Индии и Китая
    US to urge G7 to impose high tariffs on China and India over Russian oil purchases

    Son xəbərlər

    11:06

    Serdar Kılıç Ermənistana səfər edib

    Digər ölkələr
    11:05

    Nazir müşaviri: Dinlənilən hər 10 dərsdən 7-də tədrisin keyfiyyəti aşağı olub

    Elm və təhsil
    11:05

    Bu il Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı 3 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    11:01

    Aİ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketini təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    11:01

    Milli Məclis aqrar sektorun inkişafında ixtisaslı kadr hazırlığına dair dinləmə keçirəcək

    Milli Məclis
    10:58

    Bu günədək bağçalara müsabiqə yolu ilə qəbul olunan işçilərin sayı açıqlanıb

    Elm və təhsil
    10:57

    Vaşinqton G7 ölkələrinə təzyiq göstərməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    10:55
    Foto

    "Bank Respublika" və Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı irihəcmli kredit sazişi imzalayıb

    Maliyyə
    10:51

    Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 7 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti