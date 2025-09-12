Vaşinqton G7 ölkələrinə təzyiq göstərməyi planlaşdırır
Digər ölkələr
- 12 sentyabr, 2025
- 10:57
Vaşinqton G7 ölkələrinə təzyiq göstərməyi planlaşdırır.
Bu barədə "Report" "Financial Times"a istinadən xəbər verir.
"ABŞ G7 ölkələrinə təzyiq göstərəcək ki, onlar Rusiya neftinin alınması səbəbindən Hindistan və Çinə qarşı rüsumları kəskin şəkildə artırsınlar", - məlumatda bildirilib.
Nəşr qeyd edir ki, bu gün G7-nin maliyyə nazirlərinin ABŞ-nin təklifini müzakirə edəcəkləri video konfrans planlaşdırılıb.
Daha əvvəl, "Financial Times" qeyd etmişdi ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiyaya təzyiq göstərmək üçün Aİ-ni Çin və Hindistana 100 % rüsum tətbiq etməyə çağırıb.
