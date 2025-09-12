СМИ: США будут требовать от G7 повышения пошлин для Индии и Китая
Другие страны
- 12 сентября, 2025
- 10:24
Вашингтон намерен оказывать давление на страны G7, чтобы убедить их повысить пошлины на товары из Китая и Индии, покупающих российскую нефть.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Financial Times.
"США будут оказывать давление на страны G7, чтобы они резко подняли пошлины в отношении Индии и Китая из-за закупок российской нефти", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что на пятницу запланирована видеоконференция министров финансов "семерки", которые обсудят предложение США.
Ранее Financial Times сообщала о том, что президент США Дональд Трамп призывал ЕС ввести 100% пошлины для Китая и Индии, чтобы оказать давление на Россию.
Также подчеркивается, что Трамп расширяет рамки своих усилий, включив в них союзников по "большой семерке".
