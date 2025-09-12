Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    СМИ: США будут требовать от G7 повышения пошлин для Индии и Китая

    • 12 сентября, 2025
    • 10:24
    СМИ: США будут требовать от G7 повышения пошлин для Индии и Китая

    Вашингтон намерен оказывать давление на страны G7, чтобы убедить их повысить пошлины на товары из Китая и Индии, покупающих российскую нефть.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Financial Times.

    "США будут оказывать давление на страны G7, чтобы они резко подняли пошлины в отношении Индии и Китая из-за закупок российской нефти", - говорится в сообщении.

    Издание отмечает, что на пятницу запланирована видеоконференция министров финансов "семерки", которые обсудят предложение США.

    Ранее Financial Times сообщала о том, что президент США Дональд Трамп призывал ЕС ввести 100% пошлины для Китая и Индии, чтобы оказать давление на Россию.

    Также подчеркивается, что Трамп расширяет рамки своих усилий, включив в них союзников по "большой семерке".

    Vaşinqton G7 ölkələrinə təzyiq göstərməyi planlaşdırır
    US to urge G7 to impose high tariffs on China and India over Russian oil purchases

    Лента новостей