İsrail və Livan arasında görüş keçiriləcək
Digər ölkələr
- 04 dekabr, 2025
- 15:24
Dekabrın sonunda İsrail və Livan arasında iqtisadi əməkdaşlığa həsr olunan daha bir görüş keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" "Channel 12"ə istinadən məlumat yayıb.
Məlumata görə, sonuncu görüş iki saatdan çox davam edib və iştirakçılar onu "yaxşı" kimi xarakterizə ediblər.
Danışıqların növbəti mərhələsində təsərrüfat, texnologiya, nəqliyyat və infrastruktur sahələrində praktiki təkliflərin hazırlanacağı gözlənilir.
Qeyd edək ki, ötən gün İsrail və Livan ABŞ Prezidentnin xüsusi nümayəndəsi Morqan Ortaqusun iştirakı ilə görüş keçiriblər.
