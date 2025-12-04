İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    İsrail və Livan arasında görüş keçiriləcək

    Digər ölkələr
    • 04 dekabr, 2025
    • 15:24
    İsrail və Livan arasında görüş keçiriləcək

    Dekabrın sonunda İsrail və Livan arasında iqtisadi əməkdaşlığa həsr olunan daha bir görüş keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" "Channel 12"ə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, sonuncu görüş iki saatdan çox davam edib və iştirakçılar onu "yaxşı" kimi xarakterizə ediblər.

    Danışıqların növbəti mərhələsində təsərrüfat, texnologiya, nəqliyyat və infrastruktur sahələrində praktiki təkliflərin hazırlanacağı gözlənilir.

    Qeyd edək ki, ötən gün İsrail və Livan ABŞ Prezidentnin xüsusi nümayəndəsi Morqan Ortaqusun iştirakı ilə görüş keçiriblər.

    İsrail Livan
    Израиль и Ливан договорились о новой встрече по экономическому сотрудничеству

    Son xəbərlər

    16:18

    Ukrayna və Azərbaycan diplomatları iki ölkə arasında münasibətlərin dərinləşdirilməsini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    16:17

    Özbəkistan XİN: Bakı və İrəvanın sülhə doğru atdıqları addımlar alqışlanmalı və dəstəklənməlidir

    Digər ölkələr
    16:14
    Foto

    Azərbaycan şərabları Çinin Nankin və Sian şəhərlərində tanıdılıb

    Biznes
    16:08

    Abbas Əraqçi Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    16:07

    Xankəndidə keçiriləcək XI Vüqar Həşimov Memorialının iştirakçıları bəlli olub

    Fərdi
    16:04
    Foto

    Azərbaycanın basketbol milliləri Belarusda beynəlxalq turnirdə iştirak edəcəklər

    Komanda
    15:54

    Azərbaycan xaricdən əldə edilən dividend üzrə vergi dərəcəsini 5%-ə endirir

    Biznes
    15:52
    Rəy

    Ermənistanda dəyişməyən rejim – Qərbin görməzlikdən gəlmə taktikası - ŞƏRH

    Analitika
    15:52
    Foto

    Nazir: "Azərbaycan və İraq arasında əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi üçün böyük potensial var" - YENİLƏNİB

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti