Израиль и Ливан договорились о новой встрече по экономическому сотрудничеству
- 04 декабря, 2025
- 14:23
Представители Израиля и Ливана проведут еще одну встречу в конце текущего месяца для продолжения обсуждения возможного экономического сотрудничества между двумя странами.
Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel, со ссылкой Channel 12.
По данным издания, прошедшая накануне встреча длилась более часа и была охарактеризована участниками как "хорошая". Ожидается, что к следующему раунду переговоров стороны подготовят практические предложения по развитию сотрудничества в таких сферах, как сельское хозяйство, технологии, транспорт и инфраструктура.
Напомним, что вчера представители Израиля и Ливана провели встречу при участии заместителя спецпосланника президента США Моргана Ортагуса.
