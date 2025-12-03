Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Посланник США направляется в Бейрут для переговоров по Ливану и Израилю

    Заместитель спецпосланника президента США Морган Ортагус прибудет сегодня в Ливан, где примет участие во встрече многостороннего "Механизма по реализации прекращения военных действий".

    Как сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel, встреча пройдет с участием представителей США, Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), Израиля, Франции и Ливана.

    "Заседание направлено на продвижение выполнения договоренностей о прекращении огня между Ливаном и Израилем, достигнутого год назад",- отмечает издание.

    По данным ливанского канала MTV, израильскую сторону на переговорах будет представлять Ури Резник из Совета национальной безопасности, тогда как Бейрут представит бывший посол в США Саймон Карам.

    Ливанские СМИ отмечают, что Морган Ортагус намерена потребовать строгого соблюдения условий соглашения. Накануне визита она провела встречи в Израиле с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и министром иностранных дел Гидеоном Сааром. Израильская сторона, по сообщениям местных изданий, представила американскому посланнику данные разведки, указывающие на неоднократные нарушения "Хезболлой" условий действующего режима прекращения огня.

