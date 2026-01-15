İsrael Katz İranın dövlət bankını terror təşkilatı adlandırıb
Digər ölkələr
- 15 yanvar, 2026
- 23:45
İsrailin müdafiə naziri İsrael Katz İranın dövlət bankı olan "Bank Melli"ni terror təşkilatı kimi tanıyan bəyannamə imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Jerusalem Post" məlumat yayıb.
Qərar İsrail təhlükəsizlik xidmətlərinin tələbi və Müdafiə Nazirliyinin İqtisadi Terrorla Mübarizə Qərargahının tövsiyəsi əsasında qəbul edilib.
Bildirilib ki, bank terror fəaliyyəti ilə əlaqəli qurumların maliyyələşdirilməsində əsas rol oynayır və beynəlxalq məhdudiyyətləri aşmaq üçün bir vasitə kimi istifadə olunur.
Qeyd edək ki, ABŞ Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi (OFAC) İranın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani də daxil olmaqla, bu ölkənin 11 vətəndaşına qarşı növbəti sanksiyalar tətbiq edib.
Son xəbərlər
23:45
İsrael Katz İranın dövlət bankını terror təşkilatı adlandırıbDigər ölkələr
23:28
Video
Qırmızı Bazar sakini: Çox gözəl havası var, qan təzyiqim də yoxa çıxıbDaxili siyasət
23:28
Kerolayin Livitt: Tramp İranla bağlı bütün variantları istisna etmirDigər ölkələr
23:17
Ağ Ev: Venesuela ABŞ-nin bütün tələblərini yerinə yetirirDigər ölkələr
23:05
Venesuela müxalifətinin lideri Mariya Korina Maçado Ağ Evə gəlibDigər ölkələr
22:59
"Abşeron"un voleybolçusu: "Azərbaycan Yüksək Liqasında hər komanda özünə görə güclüdür"Komanda
22:55
Video
32 il sonra Ağdama qayıdan sakin: Şükür edirəm ki, öz torpağımdayamDaxili siyasət
22:48
"NetBlocks": İranda bir həftədir internet yoxdurRegion
22:35