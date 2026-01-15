Израиль включил госбанк Ирана в список террористических организаций
Другие страны
- 15 января, 2026
- 23:54
Министр обороны Израиля Исраэль Кац подписал указ о признании государственного банка Ирана Bank Melli террористической организацией.
Как сообщает Report со ссылкой на The Jerusalem Post, решение было принято на основании данных израильских служб безопасности и Штаба по борьбе с экономическим терроризмом Министерства обороны.
По версии израильской стороны, иранский банк играет ключевую роль в финансировании террористических группировок и близких к ним структур в обход международных санкций.
Отметим, что ранее Минфин США ввел очередные санкции против 11 граждан Ирана, включая секретаря Совета безопасности Ирана Али Лариджани, а также связанных с Тегераном 13 иностранных компаний.
