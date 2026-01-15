Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Израиль включил госбанк Ирана в список террористических организаций

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац подписал указ о признании государственного банка Ирана Bank Melli террористической организацией.

    Как сообщает Report со ссылкой на The Jerusalem Post, решение было принято на основании данных израильских служб безопасности и Штаба по борьбе с экономическим терроризмом Министерства обороны.

    По версии израильской стороны, иранский банк играет ключевую роль в финансировании террористических группировок и близких к ним структур в обход международных санкций.

    Отметим, что ранее Минфин США ввел очередные санкции против 11 граждан Ирана, включая секретаря Совета безопасности Ирана Али Лариджани, а также связанных с Тегераном 13 иностранных компаний.

    İsrael Katz İranın dövlət bankını terror təşkilatı adlandırıb

