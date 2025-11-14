İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    III Çarlz Böyük Britaniyanın ən yaşlı beşinci monarxı olub

    Digər ölkələr
    • 14 noyabr, 2025
    • 20:51
    III Çarlz Böyük Britaniyanın ən yaşlı beşinci monarxı olub

    Böyük Britaniya kralı III Çarlz ölkə tarixinin ən yaşlı beşinci monarx olub.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə monarxın 77 yaşının tamam olması münasibətilə BBC-nin yayımladığı materialda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, III Çarlz 1760-cı ildə 77 yaşına bir neçə gün qalmış ölən II Corcu bu yaxınlarda qabaqlayıb.

    Britaniya tarixində III Çarlzdan daha yaşlı monarxlar onun anası II Yelizaveta (96 yaş), kraliça Viktoriya (81 yaş), III Corc (81 yaş) və taxtdan imtina etmiş VIII Edvard (77 yaş) olub.

    Kral doğum gününü kraliça Kamillanın müşayiəti ilə Cənubi Uelsdə qeyd edir. O, yaradılmasının 200-cü ildönümünü qeyd edən Uelsdəki Kifartfa qalasında onun üçün hazırlanmış tortun üzərindəki şamları üfürəcək. Doğum günü ilə əlaqədar III Çarlzın şərəfinə toplardan 41 dəfə atəş açılıb.

    Britaniya monarx Kral III Çarlz
    Чарльз III стал пятым в списке самых возрастных монархов Британии
    King Charles becomes fifth oldest monarch in British history

    Son xəbərlər

    21:35

    Nikola Bozinoski: "Sumqayıt" basketbol komandası ilk periodda yaxşı çıxış etdi"

    Komanda
    21:29

    "Sumqayıt"ın baş məşqçisi: "Basketbolçuların əvəzetməsiz oynaması nəticəyə təsir etdi"

    Komanda
    21:20
    Foto

    Stokholmda avtobusun dayanacağa çırpılması nəticəsində 3 nəfər ölüb - Yenilənib

    Digər ölkələr
    21:17

    Belçika Transxəzər Dəhlizi və İpək Yoluna görə Özbəkistanda səfirlik açır

    Digər ölkələr
    20:53
    Foto

    Bakı Media Mərkəzinin dəstəyi ilə "VIVANT" serialının Azərbaycandakı çəkilişləri uğurla yekunlaşıb

    Mədəniyyət siyasəti
    20:52

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun daha bir oyunu keçirilib

    Komanda
    20:51

    III Çarlz Böyük Britaniyanın ən yaşlı beşinci monarxı olub

    Digər ölkələr
    20:46

    Azərbaycan cüdoçusu Qran-Pri turnirində bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    20:28

    Slovakiyalı gimnast: "Gəncədəki Avropa çempionatı yüksək səviyyədə təşkil olunub"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti