    Чарльз III стал пятым в списке самых возрастных монархов Британии

    Другие страны
    • 14 ноября, 2025
    • 20:22
    Чарльз III стал пятым в списке самых возрастных монархов Британии

    Король Чарльз III вышел на пятое место в списке самых возрастных монархов в истории Великобритании.

    Как передает Report, об этом говорится в материале ВВС по случаю 77-го дня рождения монарха.

    По данным издания, Чарльз III недавно обошел Георга II, который умер в 1760 году, не дожив несколько дней до своего 77-летия.

    Старее нынешнего монарха в британской истории были лишь его мать Елизавета II (96 лет), королева Виктория (81 год), Георг III (81 год) и отрекшийся от престола Эдвард VIII (77 лет).

    Король отмечает день рождения в Южном Уэльсе в сопровождении королевы Камиллы. Свечи же на торте именинник задует в валлийском замке Кифартфа, отмечающем 200-летие со дня основания. А в Грин-парке в Лондоне по случаю дня рождения суверена был дан артиллерийский салют из 41 залпа.

    Чарльз III день рождения Великобритания
    III Çarlz Böyük Britaniyanın ən yaşlı beşinci monarxı olub
    King Charles becomes fifth oldest monarch in British history

    Лента новостей