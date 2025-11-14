Чарльз III стал пятым в списке самых возрастных монархов Британии

Король Чарльз III вышел на пятое место в списке самых возрастных монархов в истории Великобритании.

Как передает Report, об этом говорится в материале ВВС по случаю 77-го дня рождения монарха.

По данным издания, Чарльз III недавно обошел Георга II, который умер в 1760 году, не дожив несколько дней до своего 77-летия.

Старее нынешнего монарха в британской истории были лишь его мать Елизавета II (96 лет), королева Виктория (81 год), Георг III (81 год) и отрекшийся от престола Эдвард VIII (77 лет).

Король отмечает день рождения в Южном Уэльсе в сопровождении королевы Камиллы. Свечи же на торте именинник задует в валлийском замке Кифартфа, отмечающем 200-летие со дня основания. А в Грин-парке в Лондоне по случаю дня рождения суверена был дан артиллерийский салют из 41 залпа.