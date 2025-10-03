İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Gələn həftə Avropa Komissiyasına qarşı iki etimadsızlıq üzrə dinləmələr keçiriləcək

    Digər ölkələr
    • 03 oktyabr, 2025
    • 15:15
    Gələn həftə Avropa Komissiyasına qarşı iki etimadsızlıq üzrə dinləmələr keçiriləcək

    Avropa Parlamenti ilk dəfə olaraq oktyabrın 9-da Avropa Komissiyasına iki etimadsızlıq votumu üzrə səs verəcək.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Avropa Parlamentinin nümayəndəsi bildirib.

    Oktyabrın 6-da Avropa Komissiyasına qarşı iki etimadsızlıq üzrə dinləmələr keçiriləcək, Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen bu iclasda çıxış edəcək. Səsvermə oktyabrın 9-da baş tutacaq", - o qeyd edib.

    İfrat sol və sağ partiyalar, o cümlədən Florian Filipponun rəhbərlik etdiyi "Vətənpərvərlər" partiyası səsvermənin keçirilməsini tələb edirlər. Sağçılar Avropa Komissiyasının sədrini korrupsiyada, solçular isə "yaşıl gündəliyi" pozmaqda və Qəzza zolağındakı vəziyyətlə bağlı hərəkətsizlikdə ittiham edirlər.

    Avropa Parlamenti Avropa Komissiyası
