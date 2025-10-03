ЕП 9 октября проголосует по двум вотумам недоверия Еврокомиссии

Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Другие страны
    • 03 октября, 2025
    • 15:01
    Европарламент впервые проголосует по двум вотумам недоверия Еврокомиссии 9 октября.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил представитель ЕП.

    Еврокомиссия Европарламент вотум недоверия

