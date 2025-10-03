ЕП 9 октября проголосует по двум вотумам недоверия Еврокомиссии
- 03 октября, 2025
- 15:01
Европарламент впервые проголосует по двум вотумам недоверия Еврокомиссии 9 октября.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил представитель ЕП.
