- 12 yanvar, 2026
- 16:58
Fransada könüllü hərbi xidmətə qəbul başlayıb.
"Report" Fransa mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin müdafiə naziri Katrin Votren mətbuat konfransında bildirib.
"Bu gün silahlı qüvvələrimizə qoşulacaq gənc könüllülərin qəbuluna başlayırıq", - o deyib.
Fransa ordusunun Baş Qərargah rəisi general Fabyen Mandon qeyd edib ki, proqram iştirakçıları yalnız ölkə ərazisində xidmət edəcəklər.
Qeyd edək ki, bundan əvvəl Fransa Prezidenti Emmanuel Makron 2026-cı ilin yayından etibarən ölkədə könüllü hərbi xidmətin tətbiq ediləcəyini bildirmişdi. Xidmət müddəti 10 ay olacaq və 18-19 yaş arası gəncləri əhatə edəcək.
