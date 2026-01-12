Глава Минобороны Франции объявила о начале набора на добровольную военную службу

Во Франции начался набор людей на прохождение добровольной военной службы.

Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, об этом заявила в ходе пресс-конференции глава Минобороны страны Катрин Вотрен.

"Сегодня, 12 января 2026 года, мы начинаем набор молодых добровольцев в первую когорту, которые вступят в ряды наших вооруженных сил", - сказала она.

Глава генштаба французской армии генерал Фабьен Мандон отметил, что участники программы будут проходить службу исключительно на территории страны.

Отметим, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что в стране будет введена добровольная военная служба, начиная с лета 2026 года. Служба будет длиться 10 месяцев и будет ориентирована на молодых людей в возрасте от 18 до 19 лет.