Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Глава Минобороны Франции объявила о начале набора на добровольную военную службу

    Другие страны
    • 12 января, 2026
    • 16:45
    Глава Минобороны Франции объявила о начале набора на добровольную военную службу

    Во Франции начался набор людей на прохождение добровольной военной службы.

    Как передает Report со ссылкой на французские СМИ, об этом заявила в ходе пресс-конференции глава Минобороны страны Катрин Вотрен.

    "Сегодня, 12 января 2026 года, мы начинаем набор молодых добровольцев в первую когорту, которые вступят в ряды наших вооруженных сил", - сказала она.

    Глава генштаба французской армии генерал Фабьен Мандон отметил, что участники программы будут проходить службу исключительно на территории страны.

    Отметим, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что в стране будет введена добровольная военная служба, начиная с лета 2026 года. Служба будет длиться 10 месяцев и будет ориентирована на молодых людей в возрасте от 18 до 19 лет.

    Франция военная служба Катрин Вотрен
    Fransada könüllü hərbi xidmətə qəbul başlayıb

    Последние новости

    17:09

    ADSEA в ближайшие годы проведет капремонт магистральных водопроводов Кура–Баку и Огуз–Габала-Баку

    Инфраструктура
    17:09

    В Азербайджане температура воздуха понизится на 5-10°

    Экология
    17:07

    Азербайджан выдвинут на пост вице-президента Ассамблеи IRENA

    Энергетика
    17:06

    В Ташкентском университете создадут Учебно-исследовательский центр азербайджановедения

    Внешняя политика
    17:05

    Под персидским ковром: как протесты в Иране вскрывают системный кризис

    В регионе
    17:03

    Трамп заявил, что "спас НАТО"

    Другие страны
    17:02

    Шахин Мустафаев: Правобережный Тертерчайский оросительный канал будет реконструирован

    Инфраструктура
    16:59

    В Азербайджане использование сточных вод достигнет 50% в ближайшие 4 года

    Инфраструктура
    16:58

    Экс-премьер Грузии задержан и этапируется в пенитенциарное учреждение - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    Лента новостей