Fransa Fələstini dövlət kimi tanıyıb
Digər ölkələr
- 22 sentyabr, 2025
- 23:35
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron rəsmi Parisin Fələstini dövlət kimi tanıdığını açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Fələstin məsələsi ilə bağlı keçirilən konfransda çıxış edən Fransa lideri bildirib:
"Mən bu gün Fransanın Fələstin Dövlətini tanıdığını bəyan edirəm".
