    Fransa Fələstini dövlət kimi tanıyıb

    • 22 sentyabr, 2025
    • 23:35
    Fransa Fələstini dövlət kimi tanıyıb

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron rəsmi Parisin Fələstini dövlət kimi tanıdığını açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Fələstin məsələsi ilə bağlı keçirilən konfransda çıxış edən Fransa lideri bildirib:

    "Mən bu gün Fransanın Fələstin Dövlətini tanıdığını bəyan edirəm".

    Fransa Fələstin dövləti

