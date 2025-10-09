Çikaqo ətrafına 500-ə yaxın milli qvardiyaçı gəlib
09 oktyabr, 2025
- 09:13
ABŞ-nin İllinoys ştatındakı Çikaqo şəhəri ərazisində asayişi təmin etmək üçün 500-ə yaxın milli qvardiya əməkdaşı gəlib.
"Report"un xəbər verdiyi kimi, bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Şimali Komandanlığı öz saytında məlumat verib.
"Təxminən 200 hərbçi Texas milli qvardiyasının müxtəlif bölmələrindən və təxminən 300 hərbçi İllinoys milli qvardiyasının müxtəlif bölmələrindən 10-cu bölməyə (ABŞ qanunlar külliyyatı - red.) uyğun olaraq cəlb edilib və böyük Çikaqo ərazisinə gəlib. Bu qüvvələr ABŞ-ın immiqrasiya və gömrük polisi əməkdaşlarını və digər ABŞ hökuməti əməkdaşlarını qoruyacaqlar", - nəşrdə qeyd olunur.
Sənədə əsasən, milli qvardiyaçılar ilkin olaraq 60 günlük müddətə səfərbər edilib.
