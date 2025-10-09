Около 500 нацгвардейцев прибыли в район Чикаго
Другие страны
- 09 октября, 2025
- 08:59
Около 500 служащих национальной гвардии США прибыли в район города Чикаго в штате Иллинойс для обеспечения правопорядка.
Как передает Report, об этом сообщает Северное командования ВС США на своем сайте.
"Приблизительно 200 военнослужащих из различных подразделений национальной гвардии Техаса и приблизительно 300 военнослужащих из различных подразделений национальной гвардии Иллинойса были задействованы в соответствии с разделом 10 (свода законов США - ред.) и прибыли в район большого Чикаго... Эти силы будут защищать сотрудников иммиграционной и таможенной полиции США и других сотрудников правительства США", - отмечается в публикации.
Согласно документу, нацгвардейцы были мобилизованы на первоначальный период в 60 дней.
