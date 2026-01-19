Cənubi Afrikada avtoqəzada 11 məktəbli ölüb
- 19 yanvar, 2026
- 14:07
Cənubi Afrikanın Fanderbeylpak sənaye şəhərində mikroavtobusla yük maşınının toqquşması nəticəsində ən azı 11 məktəbli həlak olub.
"Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Cənubi Afrika KİV-i məlumat yayıb.
Daha beş şagird ağır xəsarət alıb və tibbi yardım göstərilməsi üçün xəstəxanaya yerləşdirilib.
Fövqəladə hallar üzrə xidmətlərin əməkdaşları hadisə yerindədir.
