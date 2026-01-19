İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Cənubi Afrikada avtoqəzada 11 məktəbli ölüb

    Digər ölkələr
    • 19 yanvar, 2026
    • 14:07
    Cənubi Afrikada avtoqəzada 11 məktəbli ölüb

    Cənubi Afrikanın Fanderbeylpak sənaye şəhərində mikroavtobusla yük maşınının toqquşması nəticəsində ən azı 11 məktəbli həlak olub.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Cənubi Afrika KİV-i məlumat yayıb.

    Daha beş şagird ağır xəsarət alıb və tibbi yardım göstərilməsi üçün xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Fövqəladə hallar üzrə xidmətlərin əməkdaşları hadisə yerindədir.

    Cənubi Afrika Yol qəzası məktəbli
    В ЮАР не менее 11 школьников погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком
    At least 11 schoolchildren killed in South Africa minibus crash

