В ЮАР не менее 11 школьников погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком
Другие страны
- 19 января, 2026
- 13:53
По меньшей мере 11 школьников погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в промышленном городе Фандербейлпак в ЮАР.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили южноафриканские СМИ.
Согласно информации, еще пятеро учеников получили тяжелые травмы и были госпитализированы для оказания неотложной медицинской помощи.
На месте происшествия работают экстренные службы.
