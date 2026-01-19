В ЮАР не менее 11 школьников погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком

По меньшей мере 11 школьников погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в промышленном городе Фандербейлпак в ЮАР.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили южноафриканские СМИ.

Согласно информации, еще пятеро учеников получили тяжелые травмы и были госпитализированы для оказания неотложной медицинской помощи.

На месте происшествия работают экстренные службы.