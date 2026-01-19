Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    В ЮАР не менее 11 школьников погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком

    Другие страны
    • 19 января, 2026
    • 13:53
    В ЮАР не менее 11 школьников погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком

    По меньшей мере 11 школьников погибли в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в промышленном городе Фандербейлпак в ЮАР.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили южноафриканские СМИ.

    Согласно информации, еще пятеро учеников получили тяжелые травмы и были госпитализированы для оказания неотложной медицинской помощи.

    На месте происшествия работают экстренные службы.

    Африка ДТП школьники погибшие
    Cənubi Afrikada avtoqəzada 11 məktəbli ölüb

    Последние новости

    14:10

    Пезешкиан призвал снять ограничения на интернет в стране

    Другие страны
    14:06

    Азербайджан введет компенсации расходов для иностранных кинопродюсеров

    Kультурная политика
    13:59
    Фото

    Керим Велиев участвует в международной выставке "DIMDEX 2026" в Катаре

    Армия
    13:53

    В ЮАР не менее 11 школьников погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком

    Другие страны
    13:41

    В Казахстане утвердили Комплексный пятилетний план развития животноводства

    В регионе
    13:41

    Путин получил от США приглашение войти в "Совет мира" по Газе

    Другие страны
    13:37

    Посольство Азербайджана в Туркменистане опубликовало материалы о трагедии 20 Января

    Внешняя политика
    13:36

    В Ереване отметили прогресс в армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношениях

    Внешняя политика
    13:31
    Видео

    АЖД: В 2025 году машинисты 123 раза применяли экстренное торможение

    Инфраструктура
    Лента новостей