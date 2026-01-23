İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    • 23 yanvar, 2026
    • 02:27
    Britaniya və Danimarka liderləri: Arktikada təhlükəsizliyin təmin edilməsi NATO-nun vəzifəsi olmalıdır

    Arktikada təhlükəsizliyin təmin olunması bütün NATO üçün vəzifə olmalı, bu prosesdə isə Avropa mühüm rol oynamalıdır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Böyük Britaniyanın hökumət başçısı Kir Starmerin Londonda Danimarka Baş naziri Mette Frederiksenlə danışıqlarının yekunları üzrə yayılan bəyanatda qeyd olunub.

    "Liderlər söhbətə son hadisələrin müzakirəsi ilə başladılar. Onlar Arktikada təhlükəsizliyin NATO-nun ümumi vəzifəsi olduğu və bu prosesi Avropa ilə NATO-nun davam etdirməli olduğu fikrini paylaşıblar", – deyə sənəddə vurğulanıb.

    Starmer və Frederiksen həmçinin Böyük Britaniya və Danimarkanın təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı həm ikitərəfli əsasda, həm də Avropada, o cümlədən silahlı qüvvələrin operativ uyğunluğunun artırılması hesabına necə genişləndirə biləcəklərini müzakirə ediblər. Bundan əlavə, tərəflər Ukraynadakı müharibəni, Kiyevə yardım göstərmək üçün "istəklilər koalisiyası"nın növbəti addımlarını, Yaxın Şərqdəki vəziyyəti və Avropada qeyri-qanuni miqrasiya məsələsi ətrafında da fikir mübadiləsi aparıblar.

    Böyük Britaniya Baş nazirinin ofisi həmçinin bildirib ki, Starmer Arktikada təhlükəsizlik məsələsini NATO-nun Baş katibi Mark Rütte ilə də müzakirə edib. Onlar NATO üzvü ölkələrin regionda təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı gücləndirmək üçün birlikdə işləməsinin həyati əhəmiyyətini vurğulayıblar.

