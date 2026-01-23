Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Лидеры Британии и Дании назвали безопасность в Арктике задачей для всей НАТО

    Другие страны
    • 23 января, 2026
    • 01:56
    Лидеры Британии и Дании назвали безопасность в Арктике задачей для всей НАТО

    Обеспечение безопасности в Арктике должно стать задачей для всей НАТО, а важную роль в этом процессе следует играть Европе.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства Кира Стармера по итогам его переговоров в Лондоне с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

    "Лидеры начали разговор с обсуждения последних событий. Они сошлись во мнении, что безопасность в Арктике - задача для всей НАТО, а продолжать возглавлять этот процесс предстоит Европе и НАТО", - отмечается в коммюнике.

    Стармер и Фредериксен также обсудили то, как Великобритания и Дания могут расширить сотрудничество в сфере безопасности "как на двусторонней основе, так и в Европе, в том числе за счет повышения оперативной совместимости вооруженных сил". Помимо этого, стороны обсудили войну в Украине, следующие шаги "коалиции желающих" по оказанию помощи Киеву, положение дел на Ближнем Востоке, вопрос нелегальной миграции в Европе.

    В канцелярии британского премьера также сообщили, что Стармер обсудил безопасность в Арктике и с генсеком НАТО Марком Рютте. Они подчеркнули "жизненную важность" того, чтобы страны - члены НАТО продолжали работать вместе над наращиванием сотрудничества в сфере безопасности в регионе.

    Великобритания Кир Стармер Дания Метте Фредериксен НАТО Марк Рютте Арктика

