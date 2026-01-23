Лидеры Британии и Дании назвали безопасность в Арктике задачей для всей НАТО

Обеспечение безопасности в Арктике должно стать задачей для всей НАТО, а важную роль в этом процессе следует играть Европе.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства Кира Стармера по итогам его переговоров в Лондоне с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

"Лидеры начали разговор с обсуждения последних событий. Они сошлись во мнении, что безопасность в Арктике - задача для всей НАТО, а продолжать возглавлять этот процесс предстоит Европе и НАТО", - отмечается в коммюнике.

Стармер и Фредериксен также обсудили то, как Великобритания и Дания могут расширить сотрудничество в сфере безопасности "как на двусторонней основе, так и в Европе, в том числе за счет повышения оперативной совместимости вооруженных сил". Помимо этого, стороны обсудили войну в Украине, следующие шаги "коалиции желающих" по оказанию помощи Киеву, положение дел на Ближнем Востоке, вопрос нелегальной миграции в Европе.

В канцелярии британского премьера также сообщили, что Стармер обсудил безопасность в Арктике и с генсеком НАТО Марком Рютте. Они подчеркнули "жизненную важность" того, чтобы страны - члены НАТО продолжали работать вместе над наращиванием сотрудничества в сфере безопасности в регионе.