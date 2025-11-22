Britaniya Ordusu müdafiə məqsədli kiber idman oyunları yarışı təşkil edəcək
Britaniya Ordusu beynəlxalq müdafiə kiber idman oyunlarının təşkilinə başlayıb. London bunun əsgərlərə real döyüş vəziyyətlərinə hazırlaşmağa kömək edəcəyinə söz verir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Britaniya hökumətinin saytında dərc olunmuş açıqlamada bildirilib.
"Beynəlxalq müdafiə kiber idman oyunları müasir hərbi əməliyyatlar üçün tələb olunan rəqəmsal bacarıqların inkişaf etdirilməsində irəliyə doğru əhəmiyyətli addımdır. Ukrayna da daxil olmaqla, münaqişələrdən alınan dərslər oyun texnologiyalarının dron operatorlarının hazırlanması və kiber imkanların artırılması üçün real dəyərini nümayiş etdirib", - Böyük Britaniyanın Kiber və Xüsusi Əməliyyatlar Komandanlığının komandir müavini Tom Kopinqer-Sayms bildirib.
Britaniya hökumətinin məlumatına görə, oyunlarda 40-dan çox ölkədən kiber idmançılar iştirak edəcək. İlk yarış 2026-cı ilin oktyabr ayında Sanderlenddə keçiriləcək. Britaniya Kiber İdman Assosiasiyasının prezidentinin sözlərinə görə, sonrakı yarışlar ABŞ və Avstraliyada təşkil olunacaq.