    Армия Британии организует оборонительные киберспортивные игры

    Другие страны
    • 22 ноября, 2025
    • 01:26
    Британская армия начала организацию Международных оборонительных киберспортивных игр. По заверению Лондона, это поможет солдатам подготовиться к ситуациям на реальном поле боя.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте британского правительства.

    "Международные оборонительные киберспортивные игры представляют собой значительный шаг вперед в развитии цифровых навыков, необходимых для современных военных операций. Уроки конфликтов, в том числе на Украине, продемонстрировали реальную ценность игровых технологий для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов и расширения кибервозможностей", - заявил замкомандующего Командования киберопераций и специальных операций Соединенного Королевства Том Копингер-Саймс.

    Как сообщает британское правительство, в играх будут участвовать киберспортсмены из более чем 40 стран. Первое соревнование пройдет в октябре 2026 года в Сандерленде. Как заявил президент британской киберспортивной ассоциации, последующие конкурсы пройдут в США и Австралии.

