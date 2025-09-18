İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Bricit Makronun kişi olaraq doğulduğunu təkzib edən sübutlar məhkəməyə təqdim ediləcək

    • 18 sentyabr, 2025
    • 16:18
    Bricit Makronun kişi olaraq doğulduğunu təkzib edən sübutlar məhkəməyə təqdim ediləcək

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron və xanımı Bricit Makron ABŞ məhkəməsinə ölkənin birinci xanımının qadın olduğunu sübut edən fotoqrafik və elmi dəlillər təqdim etməyi planlaşdırırlar.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə BBC-yə onların vəkili Tom Kler bildirib.

    Makron cütlüyünün Fransanın birinci xanımının kişi olaraq doğulduğunu iddia edən amerikalı jurnalist Kendis Ouensə qarşı qaldırdığı böhtan iddiası ilə bağlı məsələyə ABŞ-nin Delaver ştatının məhkəməsində baxılır.

    Vəkil bildirib ki, bu ittihamlar xanım Makronu "inanılmaz dərəcədə narahat edir" və prezidenti birbaşa vəzifələrindən yayındırır.

    Адвокат: Суду США представят доказательства ложности утверждений, что Бриджит Макрон родилась мужчиной

