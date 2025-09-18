Bricit Makronun kişi olaraq doğulduğunu təkzib edən sübutlar məhkəməyə təqdim ediləcək
- 18 sentyabr, 2025
- 16:18
Fransa Prezidenti Emmanuel Makron və xanımı Bricit Makron ABŞ məhkəməsinə ölkənin birinci xanımının qadın olduğunu sübut edən fotoqrafik və elmi dəlillər təqdim etməyi planlaşdırırlar.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə BBC-yə onların vəkili Tom Kler bildirib.
Makron cütlüyünün Fransanın birinci xanımının kişi olaraq doğulduğunu iddia edən amerikalı jurnalist Kendis Ouensə qarşı qaldırdığı böhtan iddiası ilə bağlı məsələyə ABŞ-nin Delaver ştatının məhkəməsində baxılır.
Vəkil bildirib ki, bu ittihamlar xanım Makronu "inanılmaz dərəcədə narahat edir" və prezidenti birbaşa vəzifələrindən yayındırır.
