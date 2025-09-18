Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Адвокат: Суду США представят доказательства ложности утверждений, что Бриджит Макрон родилась мужчиной

    Другие страны
    • 18 сентября, 2025
    • 16:00
    Адвокат: Суду США представят доказательства ложности утверждений, что Бриджит Макрон родилась мужчиной

    Президент Франции Эмманюэль Макрон и его жена Бриджит планируют представить в американском суде фотографические и научные доказательства того, что первая леди страны является женщиной.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом ВВС заявил адвокат президентской четы Том Клэр.

    Вопрос по иску о клевете, поданному супругами Макрон против американской журналистки и общественного деятеля Кэндис Оуэнс, утверждающей, что первая леди Франции родилась мужчиной, рассматривается в суде американского штата Делавэр, где зарегистрирована ответчик.

    Адвокат заявил, что эти обвинения "невероятно расстраивают" госпожу Макрон и отвлекают президента от его прямых обязанностей.

