Адвокат: Суду США представят доказательства ложности утверждений, что Бриджит Макрон родилась мужчиной
Другие страны
- 18 сентября, 2025
- 16:00
Президент Франции Эмманюэль Макрон и его жена Бриджит планируют представить в американском суде фотографические и научные доказательства того, что первая леди страны является женщиной.
Как сообщает европейское бюро Report, об этом ВВС заявил адвокат президентской четы Том Клэр.
Вопрос по иску о клевете, поданному супругами Макрон против американской журналистки и общественного деятеля Кэндис Оуэнс, утверждающей, что первая леди Франции родилась мужчиной, рассматривается в суде американского штата Делавэр, где зарегистрирована ответчик.
Адвокат заявил, что эти обвинения "невероятно расстраивают" госпожу Макрон и отвлекают президента от его прямых обязанностей.
