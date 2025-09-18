Адвокат: Суду США представят доказательства ложности утверждений, что Бриджит Макрон родилась мужчиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его жена Бриджит планируют представить в американском суде фотографические и научные доказательства того, что первая леди страны является женщиной.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом ВВС заявил адвокат президентской четы Том Клэр.

Вопрос по иску о клевете, поданному супругами Макрон против американской журналистки и общественного деятеля Кэндис Оуэнс, утверждающей, что первая леди Франции родилась мужчиной, рассматривается в суде американского штата Делавэр, где зарегистрирована ответчик.

Адвокат заявил, что эти обвинения "невероятно расстраивают" госпожу Макрон и отвлекают президента от его прямых обязанностей.