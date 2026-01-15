İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    BQXK-nın Ukraynadakı nümayəndə heyətinin başçısı XİN-ə çağırıla bilər

    Digər ölkələr
    15 yanvar, 2026
    • 17:32
    BQXK-nın Ukraynadakı nümayəndə heyətinin başçısı XİN-ə çağırıla bilər

    Ukraynadakı Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin (BQXK) nümayəndə heyətinin başçısının ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) çağırılması planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Interfax-Ukrayna" Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqanın bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    Buna səbəb təşkilatın verdiyi son bəyanatdır.

    "Ukraynanın və Rusiyanın kritik əhəmiyyətli infrastrukturuna son zərbələr Kiyev, Dnepr, Donetsk, Belqorod və digər bölgələrdə aşağı temperatur fonunda milyonlarla insanı demək olar ki, işıqsız, qazsız və susuz qoyub", - BQXK-nın bəyanatında deyilir.

    Ukrayna XİN başçısı bu bəyanatı "biabırçı" adlandırıb.

