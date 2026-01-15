Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 15 января, 2026
    • 17:25
    МИД Украины намерен вызвать главу делегации МККК в стране

    МИД Украины намерен вызвать главу делегации Международного комитета красного креста (МККК) в стране для объяснений касательно недавнего заявления организации.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление главы украинского внешнеполитического ведомства Андрея Сибиги.

    "Недавние удары по критически важной инфраструктуре в Украине и России оставили миллионы людей почти без электроэнергии, воды и отопления на фоне низких температур в Киеве, Днепре, Донецке, Белгороде и других районах", - говорится в заявлении МККК.

    Глава украинского МИД в своем комментарии назвал данное заявление "позорным".

    "Ложная моральная эквивалентность между агрессором и страной, которая защищается, неприемлема. В отличие от России, Украина действует в рамках международного гуманитарного права и нашего неотъемлемого права на самооборону. Неудивительно, что репутация МККК находится в кризисе", - сказал Сибига.

    По его словам, подобные заявления еще больше подрывают доверие к организации и глава делегации МККК в Украине будет вызван в МИД для объяснений.

    "Я также приглашаю людей, которые написали и одобрили это заявление, оставить свои теплые офисы, приехать в Украину и провести день в холодном доме. Возможно, к ним вернется ощущение реальности", - отметил министр.

    Россия Украина МККК Андрей Сибига российско-украинская война
