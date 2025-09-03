    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Kiyevdə səfərdədir

    Digər ölkələr
    • 03 sentyabr, 2025
    • 11:40
    Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Kiyevdə səfərdədir

    Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Con Hili Kiyevdədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın müdafiə naziri Denis Şmıqal məlumat verib.

    "Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Con Hilini Ukraynada salamlamağa şadam. Görüş zamanı Londonda "Ramştayn" formatında keçiriləcək növbəti iclasda müzakirə olunacaq əsas məsələləri və müdafiə sayəsində birgə layihələri koordinasiya edəcəyik", - D.Şmıqal sosial şəbəkədə yazıb.

    O, həmçinin əlavə edib ki, "ölkələrimizin müdafiə qabiliyyətini gücləndirəcək mühüm ikitərəfli qərarlar" hazırlanır.

    Ukrayna Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyi Con Hili Denis Şmıqal
    Rus Versiası Rus Versiası
    Министр обороны Великобритании приехал в Киев

    Son xəbərlər

    12:47

    İslandiya - Azərbaycan oyununun hakimi ikinci dəfə millilərin seçmə mərhələ matçına təyinat alıb

    Futbol
    12:46

    Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:45
    Foto

    Bakıda beynəlxalq tədbirin keçirildiyi ərazidə radiasiyaya çirklənmə aşkarlanmayıb

    Hadisə
    12:44

    Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Fransaya səfər edəcək

    Region
    12:42

    Ukrayna səfiri: Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı daha da gücləndirəcəyik

    Xarici siyasət
    12:41

    ABB müştərilər üçün AniPay inteqrasiyalı yeni QR ödəniş həllini təqdim etdi!

    Maliyyə
    12:36

    MÜTDA: Uşaqlara quru çörək və su verən bağça müdirinin işinə xitam verilib

    Elm və təhsil
    12:34

    Azərbaycan klubu doqquz basketbolçusu ilə yollarını ayırıb

    Komanda
    12:33

    Zelenski Makronla görüşəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti