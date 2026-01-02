İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan klubu türkiyəli voleybolçu ilə müqavilə imzalayıb

    Komanda
    • 02 yanvar, 2026
    • 11:54
    Azərbaycan klubu türkiyəli voleybolçu ilə müqavilə imzalayıb

    "Gəncə" heyətini yeni voleybolçu ilə gücləndirib.

    Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisindən məlumat verilib.

    Türkiyəli oyunçu Aysu Elveren ilə müqavilə imzalanıb.

    21 yaşlı voleybolçunun son klubu Kosova təmsilçisi "Gjinoci" olub. A.Elveren daha əvvəl ölkəsinin "Çanaqqala Bələdiyəspor", "Ortakçı Orhaniyespor", "Bahçelievler Belediyesi" və "Vakıfbank" komandalarının şərəfini qoruyub.

    Voleybol "Gəncə" voleybol klubu yeni transfer Aysu Elveren

    Son xəbərlər

    12:17

    Sabah rayonlara qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:14

    Türkiyədə üç polisin öldürüldüyü İŞİD əməliyyatı ilə bağlı 26 nəfər həbs edilib

    Region
    11:54

    Azərbaycan klubu türkiyəli voleybolçu ilə müqavilə imzalayıb

    Komanda
    11:54
    Foto

    Şahbuzda qarın hündürlüyü 43 sm-ə çatıb

    Ekologiya
    11:49

    Azərbaycanda ötən gün 26 cinayətin açılması təmin olunub

    Hadisə
    11:38

    Goranboydakı qəzada xəsarət alanlar özəl tibb müəssisəsinə yerləşdirilib - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    11:32
    Foto

    Havaya görə qərb bölgəsində avtomobil yollarında hərəkət çətinləşib

    Daxili siyasət
    11:24

    Gürcüstanın Azərbaycandan çay alışına çəkdiyi xərci 3 dəfə artıb

    Biznes
    11:09

    Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti