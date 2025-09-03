Министр обороны Великобритании приехал в Киев

Министр обороны Великобритании Джон Гили приехал в Киев.

Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

"Рад приветствовать в Украине министра обороны Великобритании Джона Гили. Скоординируем во время встречи основные вопросы следующего заседания в формате "Рамштайн", которое состоится в Лондоне, и совместные оборонные проекты", - написал Шмыгаль в соцсетях.

Он также добавил, что готовятся "важные двусторонние решения, которые усилят обороноспособность наших стран".