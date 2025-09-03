    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Министр обороны Великобритании приехал в Киев

    • 03 сентября, 2025
    • 11:33
    Министр обороны Великобритании приехал в Киев

    Министр обороны Великобритании Джон Гили приехал в Киев.

    Как передает Report, об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

    "Рад приветствовать в Украине министра обороны Великобритании Джона Гили. Скоординируем во время встречи основные вопросы следующего заседания в формате "Рамштайн", которое состоится в Лондоне, и совместные оборонные проекты", - написал Шмыгаль в соцсетях.

    Он также добавил, что готовятся "важные двусторонние решения, которые усилят обороноспособность наших стран".

