BMT-nin humanitar qrupu Qəzzada bacardıqları qədər qalacaqlarını bildirib
Digər ölkələr
- 10 sentyabr, 2025
- 21:02
İmkan daxilində uzun müddət Qəzzada qalmağa davam edəcəyik.
"Report"un "The Times of Israel"ə istinadən məlumatına görə, bu barədə BMT-nin Qəzza zolağındakı humanitar qrupunun yaydığı bəyanatda bildirilib.
"Bu fəlakət insan amili üzündən baş verib və onun məsuliyyəti hamımızın üzərinə düşür", - humanitar qrupun açıqlamasında qeyd olunub.
Son xəbərlər
22:23
Video
NASA alimləri Marsda qədim həyatın mümkün izlərini aşkar ediblərDigər ölkələr
22:23
Yəməndə İsrail zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 35-ə çatıb - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
22:18
Türkiyə beynəlxalq ictimaiyyəti İsrailə təzyiqləri artırmağa çağırıbRegion
22:07
Polşa Baş nazirinin həyat yoldaşının avtomobili oğurlanıbDigər ölkələr
21:54
Yevlaxda toydan qayıdan dörd nəfər avtomobil qəzasına düşübHadisə
21:53
Dünya çempionu olan qapıçı 40 yaşında karyerasını bitiribFutbol
21:48
Gəncədə azyaşlı bədbəxt hadisə nəticəsində ölübHadisə
21:42
Netanyahu Yəməndə husiləri yeni zərbələrlə hədələyibDigər ölkələr
21:42