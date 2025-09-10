İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    BMT-nin humanitar qrupu Qəzzada bacardıqları qədər qalacaqlarını bildirib

    Digər ölkələr
    • 10 sentyabr, 2025
    • 21:02
    BMT-nin humanitar qrupu Qəzzada bacardıqları qədər qalacaqlarını bildirib

    İmkan daxilində uzun müddət Qəzzada qalmağa davam edəcəyik.

    "Report"un "The Times of Israel"ə istinadən məlumatına görə, bu barədə BMT-nin Qəzza zolağındakı humanitar qrupunun yaydığı bəyanatda bildirilib.

    "Bu fəlakət insan amili üzündən baş verib və onun məsuliyyəti hamımızın üzərinə düşür", - humanitar qrupun açıqlamasında qeyd olunub.

    BMT UNİCEF Qəzza
    В ООН заявили, что гуманитарная группа будет оставаться в Газе так долго, как сможет

    Son xəbərlər

    22:23
    Video

    NASA alimləri Marsda qədim həyatın mümkün izlərini aşkar ediblər

    Digər ölkələr
    22:23

    Yəməndə İsrail zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 35-ə çatıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    22:18

    Türkiyə beynəlxalq ictimaiyyəti İsrailə təzyiqləri artırmağa çağırıb

    Region
    22:07

    Polşa Baş nazirinin həyat yoldaşının avtomobili oğurlanıb

    Digər ölkələr
    21:54

    Yevlaxda toydan qayıdan dörd nəfər avtomobil qəzasına düşüb

    Hadisə
    21:53

    Dünya çempionu olan qapıçı 40 yaşında karyerasını bitirib

    Futbol
    21:48

    Gəncədə azyaşlı bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb

    Hadisə
    21:42

    Netanyahu Yəməndə husiləri yeni zərbələrlə hədələyib

    Digər ölkələr
    21:42

    Fransada iğtişaşlar zamanı 300-dən çox aksiyaçı saxlanılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti