В ООН заявили, что гуманитарная группа будет оставаться в Газе так долго, как сможет
Другие страны
- 10 сентября, 2025
- 20:18
Гуманитарная группа ООН в секторе Газа заявила, что продолжит оставаться в городе "настолько долго, насколько это возможно".
Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.
"Эта катастрофа произошла по вине людей, и ответственность за нее лежит на нас всех", - говорится в сообщении гуманитарной группы.
