    В ООН заявили, что гуманитарная группа будет оставаться в Газе так долго, как сможет

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 20:18
    Гуманитарная группа ООН в секторе Газа заявила, что продолжит оставаться в городе "настолько долго, насколько это возможно".

    Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

    "Эта катастрофа произошла по вине людей, и ответственность за нее лежит на нас всех", - говорится в сообщении гуманитарной группы.

    ООН Израиль сектор Газа

