    Banqladeşdə tikiş fabrikində yanğın olub, doqquz nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2025
    • 16:48
    Banqladeşdə tikiş fabrikində yanğın olub, doqquz nəfər ölüb

    Banqladeşdə tikiş fabrikində və ona bitişik kimyəvi maddələr anbarında yanğın baş verib, nəticədə ən azı doqquz nəfər ölüb, bir nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Yanğınsöndürmə Xidməti və Mülki Müdafiə Departamentindən bildirilib ki, yanğın Dəkkə şəhərinin Mirpur rayonunda yerləşən yeddimərtəbəli fabrikin üçüncü mərtəbəsində başlayıb və daha sonra kimyəvi maddələr anbarına yayılıb. Yanğının səbəbi hələlik məlum deyil.

    Yanğınsöndürmə Xidmətinin direktoru Tacul İslam Çoudhuri ölənlərin sayının arta biləcəyini deyib.

