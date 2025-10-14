Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    В Бангладеш погибло девять человек при пожаре на швейной фабрике

    Другие страны
    • 14 октября, 2025
    • 16:28
    В Бангладеш погибло девять человек при пожаре на швейной фабрике

    На швейной фабрике в Бангладеш и на прилегающем к ней складе химических веществ вспыхнул пожар, в результате которого погибли по меньшей мере девять человек, один получил ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

    По данным пожарной службы и департамента гражданской обороны, пожар начался на третьем этаже семиэтажной фабрики в районе Мирпур города Дакка, а затем распространился на склад химических веществ, где хранились отбеливатель, пластик и перекись водорода. Причина возгорания пока неизвестна.

    "На данный момент на швейной фабрике обнаружено девять тел", - сообщил директор пожарной службы Таджул Ислам Чоудхури, добавив, что число погибших может возрасти.

