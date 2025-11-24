İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Avropa Komissiyası: Ukraynaya silah təchizatı üzrə təmas qrupunun iclası keçiriləcək

    24 noyabr, 2025
    15:39
    Avropa Komissiyası: Ukraynaya silah təchizatı üzrə təmas qrupunun iclası keçiriləcək

    Noyabrın 25-də Ukraynaya silah təchizatı üzrə təmas qrupunun iclası keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyası məlumat yayıb.

    ЕК: Завтра состоится заседание контактной группы по поставкам оружия Украине

