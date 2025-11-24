Avropa Komissiyası: Ukraynaya silah təchizatı üzrə təmas qrupunun iclası keçiriləcək
Digər ölkələr
- 24 noyabr, 2025
- 15:39
Noyabrın 25-də Ukraynaya silah təchizatı üzrə təmas qrupunun iclası keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyası məlumat yayıb.
